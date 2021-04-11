إصابة سيدة وابنتها في حادث مروري بالطريق السريع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 12:37 صباحا
من موقع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق السريع في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مديرية أمن طرابلس)

تعرضت أم وابنتها إلى «إصابات بسيطة» جراء حادث مروري وقع على الطريق السريع في مدينة طرابلس، على ما أعلنت مديرية أمن المدينة، السبت.

وحسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع «فيسبوك»، فقد اصطدم سائق شاحنة يقود «بسرعة جنونية» أفقدته التحكم في عجلة القيادة، بسيارة الأم وابنتها نوع «هونداي» ما تسبب في إصابتهما «إصابات بسيطة».

- «السرعة الجنونية» تتسبب في حادث مروري «مروع» في طرابلس

والأربعاء، أعلنت مديرية أمن طرابلس تسبب قيادة سيدة سيارتها بـ«سرعة جنونية» في حادث مروري «مروع» بطريق «20 رمضان»، نتجت عنه إصابات خطيرة.

من موقع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق السريع في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مديرية أمن طرابلس)
من موقع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق السريع في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مديرية أمن طرابلس)
من موقع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق السريع في طرابلس، 10 أبريل 2021. (مديرية أمن طرابلس)
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