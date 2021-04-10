«الواحة»: وصول مستلزمات طبية إلى حقل «الظهرة»

سيارة إسعاف مجهزة ومستلزمات طبية تصل إلى مشروع إعادة تأهيل حقل «الظهرة» النفطي، 10 مارس 2021. (شركة الواحة للنفط)

أعلنت شركة «الواحة» للنفط، اليوم السبت، وصول مستلزمات طبية، وسيارة إسعاف حديثة مجهزة إلى موقع مشروع إعادة تأهيل حقل «الظهرة»؛ لتوفير رعاية صحية لفرق العمل وتدعيم جهود مكافحة جائحة «كوفيد- 19».

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه إلى جانب إعادة تأهيل حقل الظهرة فإنه يجرى استكمال التجهيزات الخاصة بعيادة الحقل.

وأوضحت أن وصول هذه المستلزمات الطبية إلى الحقل يعكس «حرص لجنة الإدارة بدعم مباشر من المؤسسة الوطنية للنفط على إعادة تأهيل البنية التحتية بالمواقع المتضررة».

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و«الظهرة» أقدم حقول النفط بـ«الواحة»، وكان شاهدًا على حفر أول بئر نفطية بمحطة «الباهي»، وخرج عن الخدمة بالكامل مطلع مارس 2015، بعد تعرضه للتخريب. ويستمر منذ أشهر العمل على وضع خطط ودراسات هندسية تفصيلية تهدف لإعاده تأهيل البنية التحتية وعودة الحقل للإنتاج مجددًا.

تأهيل حقل «الظهرة» للإنتاج

وفي نوفمبر، أعلنت شركة «الواحة» للنفط إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة حقل «الظهرة» للإنتاج، والتي تهدف إلى تأهيل البنية التحتية للحقل وتوفير ظروف مناسبة لتذليل العراقيل أمام أعمال الإصلاح والتأهيل في الحقل.

وضمن المرحلة الأولى، أسفرت الجهود المشتركة بالتعاون بين جميع الأقسام بشركة الواحة ومستخدمي حقل «الظهرة» عن البدء في إنشاء مرفق سكني موقت يدعم وجود العاملين لأداء المهام المطلوبة منهم، حيث تم توصيل الماء والكهرباء ومرافق الصرف الصحي والعمل مستمر على تأهيل المرافق الخدمية والإنتاجية داخل الحقل.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن يتبع المرحلة الأولى لإعادة تأهيل الحقل مراحل لاحقة تهدف إلى إمكانية تشغيل محطات النفط الخام بالحقل، وتشغيل بعض الآبار في محطة «PL-5» ذات التدفق الطبيعي كخطوة أولى لإرجاع الإنتاج للحقل وتطويره بمنطقة الامتياز «32» وتشغيلها وعودتها لتعزيز قدرتها الإنتاجية.

سيارة إسعاف مجهزة ومستلزمات طبية تصل إلى مشروع إعادة تأهيل حقل «الظهرة» النفطي، 10 مارس 2021. (شركة الواحة للنفط)