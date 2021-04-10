مدير «مكافحة الأمراض»: مضاعفات التطعيم بلقاح كورونا «أمر اعتيادي»

النجار والدبيبة والزناتي خلال مؤتمر صحفي, 10 أبريل 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات الخاصة بفيروس «كورونا» هي «أمر اعتيادي»، تصاحب أي تطعيمات عادية، مؤكدًا أن هناك أطباء يتابعون جميع المواطنين المتحصلين على اللقاح لمراقبة أي أعراض جانبية.

وتابع النجار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، لمناسبة إطلاق حملة التطعيمات ضد «كورونا» في ليبيا اليوم، أن على جميع المواطنين التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح لتكوين مناعة مجتمعية حتى تتوقف الوفيات والمضاعفات والقضاء على الوباء.

ولفت إلى أن كميات اللقاح تكفي كل الليبيين بمَن فيهم الأجانب والمقيمون، مؤكدًا أنه سيتم توزيع اللقاح على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا.

وأضاف أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة، التي تم تحديدها حسب الأولوية وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتعاملة مع مرضى «كورونا»، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بغض النظر عن العمر.

بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

ونشر المركز صورًا تظهر لحظة حصول الدبيبة والزناتي على اللقاح.