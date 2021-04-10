بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»

تطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بلقاح كورونا, 10 أبريل 2021. (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

ونشر المركز صورًا تظهر لحظة حصول الدبيبة والزناتي على اللقاح.

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».. والبداية بـ«الدبيبة»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة في طرابلس، صباح اليوم السبت، على أن تكون الجرعات الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.

ووصلت، أمس الجمعة، الشحنة الثالثة من لقاح فيروس «كوفيد-19»، التي تشمل 100 ألف جرعة من نوع «سبوتنيك V».

تطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بلقاح كورونا, 10 أبريل 2021. (مكافحة الأمراض)

تطعيم وزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي، بلقاح كورونا, 10 أبريل 2021. (مكافحة الأمراض)