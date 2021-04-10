سفير باكستان يقدم أوراق اعتماده إلى المنفي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 02:54 مساء
المنفي خلال لقائه مع السفير الباكستاني على هامش تقديم الأخير أوراق اعتماده. (المجلس الرئاسي)

قدم سفير باكستان لدى ليبيا رفيق جاويد أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت.

ووجه المنفي الشكر إلى «جمهورية باكستان لاستمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، وما يمثله ذلك من دعم للسلطة السياسية في البلاد.»، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

كما أشاد  بـ«الروابط الأخوية والإسلامية بين شعبي البلدين»، مضيفا أن الرئاسة ستعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلدين في وقت قريب.

بدوره، هنأ جاويد المنفي على «توحيد السلطة السياسية في البلاد، والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية»، متمّنيا دوام الازدهار والاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى «استعداد بلاده للمشاركة في توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية»؛ مؤكداً عزم بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.

السفير الباكستاني رفيق جاويد على هامش تقديم الأخير أوراق اعتماده. (المجلس الرئاسي)
السفير الباكستاني رفيق جاويد في صورة تذكارية مع المنفي خلال تقديم الأخير أوراق اعتماده. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة «الخيانة العظمى»
عربى
الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات
رياضة محلية
4 مباريات جديدة في الدوري الليبي الممتاز.. السبت
رياضة محلية
حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انطلاق «مرسيدس CLS» موديل 2022 رسمياً