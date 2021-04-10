قيس سعيد: لا مجال لتقسيم ليبيا

الرئيسان المصري والتونسي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، 10 أبريل 2021 (صورة من البث المباشر للمؤتمر )

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه اتفق مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على أنه لا مجال «لتقسيم ليبيا»، مشددًا على خطورة هذا الأمر «لأنه سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى».



وأشار خلال مؤتمر صحفي مع السيسي في القاهرة اليوم السبت، إلى أنهما ناقشا القضية الليبية، مضيفاً: «نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح»، منبهًا بأن بلاده تقف إلى جانب القاهرة في «عدم المساس بالأمن المائي لمصر، وإننا مع حلول عادلة لقضية المياه، لكن ليس على حساب مصر».

وأضاف: «الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقفها في أي محفل دولي سيكون موقفنا، وأقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا».