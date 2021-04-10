قيس سعيد: لا مجال لتقسيم ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 01:57 مساء
الرئيسان المصري والتونسي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، 10 أبريل 2021 (صورة من البث المباشر للمؤتمر )

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه اتفق مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على أنه لا مجال «لتقسيم ليبيا»، مشددًا على خطورة هذا الأمر «لأنه سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى».

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع السيسي في القاهرة اليوم السبت، إلى أنهما ناقشا القضية الليبية، مضيفاً: «نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح»، منبهًا بأن بلاده تقف إلى جانب القاهرة في «عدم المساس بالأمن المائي لمصر، وإننا مع حلول عادلة لقضية المياه، لكن ليس على حساب مصر».

وأضاف: «الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقفها في أي محفل دولي سيكون موقفنا، وأقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفك «شفرة» ضرب الغوريلا الجبلية صدورها