«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، من الرابعة عصر اليوم السبت إلى الثانية ظهر غدٍ الأحد.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- الرياح شرقية اليوم إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 15 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و2.50 متر يصل اليوم إلى 2.75 متر على ساحل طرابلس.

- البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا هذه الليلة على ساحل طرابلس.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

- الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية اليوم، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية غداً على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات وشمالية غربية على ساحل درنة وطبرق سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدا.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

جدول أحوال الطقس على عدد من الموانئ الليبية، 10 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)