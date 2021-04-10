«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة غربًا ورياح نشطة على بعض المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 10:23 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا اليوم السبت، مع رياح نشطة على بعض المناطق خصوصا الساحلية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية على مناطق الساحل، مثيرة للأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق ما بين 21 و27 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و24 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و37 درجة، وتسجل ارتفاعا غدًا.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 درجة.

جدول أحوال الطقس على عدد من المدن الليبية، 10 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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