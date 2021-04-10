كوبيش: ملتقى الحوار الليبي يناقش مقترحات إقرار قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 10:06 صباحا
كوبيش خلال تقديمه إحاطة عن ليبيا في مجلس الأمن، 24 مارس 2021، (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اختتمت اجتماعها، و«اتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سوف يُعرض على ملتقى الحوار».

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص يان كوبيش قوله، خلال اجتماع اللجنة بتونس، في 9 أبريل: «سيعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات».

وأضاف: «سوف تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات». وتابع، مخاطباً أعضاء اللجنة: «إن تقريركم الذي ستقدمونه إلى الملتقى يمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021».

وأكد أن البعثة تدعم «بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، كما وستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
انتخابات رئاسية في تشاد.. وديبي يقترب من الولاية السادسة
دولى
الأردن يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه وسط أزمة تعيشها العائلة الملكية
عربى
بريطانيا: وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية
دولى
تغيير حكم موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 9 أبريل 2021)
ليبيا
هونغ كونغ تعلق طلبيتها من لقاحات «أسترازينيكا»
دولى
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفك «شفرة» ضرب الغوريلا الجبلية صدورها