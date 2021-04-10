شركة «الواحة»: تركيب مصفى حقل السماح بعد تنظيفه (صور)

جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط انتهاء أعمال تركيب مصفى حقل السماح بعد فك وتنظيف المصفى من بعض الشظايا العالقة في خط 32 بوصة.



وأشارت إلى أن الأعمال أنجزت نتيجة «جهود كبيرة استمرت ليومين من قسم الميكانيكا وبالتعاون مع قسم الإنشاءات بحقل السماح وبإشراف قسم السلامة»، حسب صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)