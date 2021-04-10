شركة «الواحة»: تركيب مصفى حقل السماح بعد تنظيفه (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 09:03 صباحا
جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط انتهاء أعمال تركيب مصفى حقل السماح بعد فك وتنظيف المصفى من بعض الشظايا العالقة في خط 32 بوصة.

وأشارت إلى أن الأعمال أنجزت نتيجة «جهود كبيرة استمرت ليومين من قسم الميكانيكا وبالتعاون مع قسم الإنشاءات بحقل السماح وبإشراف قسم السلامة»، حسب صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)
جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)
جانب من أعمال الصيانة بحقل السماح، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
انتخابات رئاسية في تشاد.. وديبي يقترب من الولاية السادسة
دولى
الأردن يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه وسط أزمة تعيشها العائلة الملكية
عربى
بريطانيا: وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية
دولى
تغيير حكم موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 9 أبريل 2021)
ليبيا
هونغ كونغ تعلق طلبيتها من لقاحات «أسترازينيكا»
دولى
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفك «شفرة» ضرب الغوريلا الجبلية صدورها