«أطباء بلا حدود»: مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في مركز إيواء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 01:04 صباحا
مهاجرون أعيدوا إلى ليبيا بعد محاولتهم استقلال مركب إلى أوروبا، 16 ديسمبر 2020، (لجنة حقوق الإنسان بليبيا)

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة، في بيان أمس الجمعة، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وقد استقبلت أحد فرقها المهاجرين المصابين بجروح جراء الأعيرة النارية، ويبلغان من العمر 17 و18 عاما.

وأضاف البيان أن المركز «المكتظ بشدة» شهد حالة من التوتر الكبير ليلة الحادث، قبل أن «يصل الأمر إلى ذروته بإطلاق النار العشوائي» تجاه نزلائه من المهاجرين غير الشرعيين.

وصرحت مديرة عمليات المنظمة في ليبيا إيلين فيلدين، إنّ الحادث يظهر «المخاطر الجسيمة» التي يواجهها المهاجرين في مراكز الإيواء، معقبا أن «هذا العنف إثباتٌ على أنّ تلك المراكز خطرة، ولا يمكن للناس التواجد فيها».

ورصدت المنظمة، منذ فبراير الماضي ازدياد عمليات حرس السواحل الليبي لإيقاف المهاجرين خلال محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا، «ما ساهم في طفرة تصعب إدارتها في أعداد» الموجودين في مراكز الإيواء و«تدهور» الظروف المعيشية بها.

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