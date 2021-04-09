تسليم 4 غرف تجميد لطرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة استعدادا للتطعيم ضد «كورونا»

سيارة محملة بتجهيزات غرف التجميد، 9 أبريل 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسليم أربع غرف تجميد لمخازن الطعوم الطرفية بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتصل قدرة التبريد بتلك الغرف إلى 20 درجة تحت الصفر، وهي ذات السعة 20 مترا مكعبا، وقد جرى توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

واليوم، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية وصول الشحنة الثالثة من اللقاح ضد الفيروس بمطار معيتيقة الدولي، وتشمل 100 ألف جرعة من نوع «سبوتنيك V».

وستبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل الفئات الأطباء بمراكز العزل والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.