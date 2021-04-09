عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية يستنكر الاعتداء على مقر مفوضية كشاف طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 09 أبريل 2021, 07:09 مساء
عميد بلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية، يشارك في وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية كشاف طبرق، 9 أبريل 2021. (الإنترنت)

استنكر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، الاعتداء على مقر مفوضية كشاف طبرق، وشارك في وقفة احتجاجية أمام مقرهم، فيما قدم شكره لرجال الأمن الذين أوقفوا هذا الاعتداء.

 واستنكر مساء أمس الخميس منتسبو الحركة الكشفية مدينة طبرق، ما فعلت «أيدي الخراب والغدر من بعض ضعاف النفوس بهدم هذا الصرح التاريخي الكبير مقر مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات»، مؤكدين أنه يعد رمزا من رموز المدينة الذي شيد منذ العام 1939 من القرن الماضي، ويعتبر إرثا تاريخيا للمدينة بالكامل، الذي خرج الآلاف من خيرة رجال ونساء المدينة.

وطالب منتسبو الحركة الكشفية سكان مدينة طبرق بجميع شرائحهم الاجتماعية والمجلس التسييري والحكماء وشباب المدينة، باتخاذ موقف حازم ووقفة جادة بخصوص مقر كشاف طبرق.

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