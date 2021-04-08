العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون يستقبلون رمضان بأجواء الوحدة

العدد 281 من جريدة «الوسط».

يبرز العدد 281 من جريدة «الوسط»، الصادر اليوم الخميس، تطورًا جديدًا في المشهد الليبي، وهو «إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك في ليبيا»، وكيفية تعامل الأوروبيين مع الحالة الليبية بعد تسلم السلطة الجديدة مهامها؛ حيث يرصد العدد بدء الأوروبيين التعامل مع هذا الواقع الجديد يلاحقهم هاجس الوجود التركي والروسي المعقد، الذي لا يبدو أنه سيختفي رغم دعوات المتفائلين، وهو ما أدركوه وكثفوا ضغوطهم على السلطة الجديدة لتحجيمه.

في هذا العدد الجديد نلقى الضوء على استقبال الليبيين شهر رمضان الفضيل، وسط أجواء الوحدة، وذلك ربما كان للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لتمتزج روحانيات رمضان مع مناخ الاستقرار النسبي الذي يسود المناطق الليبية حاليًّا مع تولي السلطة الجديدة، برئاسة محمد المنفي مقاليد الأمور في ليبيا.

ارتفاع الأسعار قبل رمضان

لكن هذه الأجواء المفرحة التى تزامنت مع قدوم شهر رمضان، لم تمنع من تكرار ظاهرة كل عام، وهي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والفاكهة والخضراوات مع حلول شهر الصوم. أيضًا احتوى العدد على معالجة للعقبات التى تؤخر إقرار الميزانية الجديدة للدولة، ومنها المناصب السيادية، وانعكاس ذلك على التأخير على البدء في إجراءات الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والتى تمثل أهم المهام المكلفة بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وهي الانتخابات العامة التي قال عنها عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، في حوار إلى «الوسط»، أن عدم تحديد الإطار القانوني لها هو أكبر عائق يواجه المفوضية.

وصول لقاح «سبوتنيك»

ويتابع العدد الجديد استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وسط حالة تفاؤل بوصول أولى شحنات لقاح «سبوتتيك» الروسي المضاد لوباء «كورونا» إلى مخازن وزارة الصحة، الأحد الماضي وتحقق «الوسط» في المشكلات المستمرة لمنظومة النهر الصناعي، وترصد الاعتداءات التي طالت عددًا كبيرًا من الآبار المغذية لمنظومة النهر الصناعي، وهو ما يهدد منظومة الأمن المائي بالبلاد.

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وفي الشأن الاقتصادي سوف تتعرف في هذا العدد على المدى الزمني الذى حددته البعثة الأممية لدعم ليبيا بخصوص صدور تقرير المراجعة المالية الدولية النهائية لمصرف ليبيا المركزي.وعلى صفحة الفن سوف تقرأ تصريحات مثيرة للفنان المصري باسم سمرة، الذي أكد فيها أنه رفض تجسيد شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وتبرز الصفحات الثقافية مسابقة بيت إسكندر للفنون والثقافة للتشكيل في نسختها الثانية تحت عنوان «الدلالات الفنية لأعمال الفنان الراحل مرعي التليسي»؛ حيث تضمن اليوم الأول عرض خمس وعشرين لوحة تمثل أعمال المواهب المشاركة بالمسابقة، وذلك بمقر البيت بالمدينة القديمة. وفي الرياضة تقرأ عن استعدادات الأهلي بنغازي لمواجهة بطل جنوب أفريقيا أورلاندو بيراتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية.