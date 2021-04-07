افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية قرب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 07 أبريل 2021, 09:49 مساء
جانب من افتتاح نقاط أمنية في منطقة الجليداية.

افتتح اليوم، الأربعاء، عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية التي تبعد 35 كيلو مترًا شرق مدينة أجدابيا، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف العقيد عقيلة الحسوني، والقائد الميداني في كتيبة 302 صاعقة محمد ذاوود القابسي، وعدد الضباط وضباط الصف والأفراد ومشايخ وأعيان وأهالي المنطقة.

وجرى الافتتاح بعد أن تمت عملية إعادة تطوير واستحداث البوابة الأمنية في المنطقة ودعمها بعديد التمركزات الأمنية الأخرى، مثل فرع الإدارة العامة للدعم المركزي أجدابيا، والشرطة الزراعية، ومكتب مكافحـة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك، وذلك حتى تؤدي الجهات الأمنية المختصة أدوارها في خدمة المواطنين.

جانب من حضور افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية.
جانب من حضور افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية.
جانب من حضور افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية.
جانب من حضور افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية.
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