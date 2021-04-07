مفوضية الانتخابات تبحث مع مسؤولة أممية دعم المرأة في الاستحقاق المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 03:32 مساء
من اجتماع عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيقوني، 5 أبريل 2021. (مفوضية الانتخابات)

بحثت عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيقوني، دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية الانتخابية من أجل وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى صناديق الاقتراع وفقاً للأطر القانونية.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وتعد هذه العملية على رأس أولويات السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي اختارها ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي وحصلت على الثقة من مجلس النواب في مارس.

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وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية، الإثنين، بحضور مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي، إلى «إمكانية توقيع اتفاقية دعم بين وحدة دعم المرأة بالمفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية خلال المرحلة المقبلة»، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمفوضية.

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