السايح يستعرض مع رئيس مجلس النواب التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 09:09 مساء
لقاء عقيلة صالح ورئيس مفوضية الانتخابات في القبة. (مجلس النواب)

استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية لديها.

وبحسب ما نشر عبر موقعي المفوضية ومجلس النواب على الإنترنت، فإن صالح أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بمدينة القبة بين السايح وصالح «دعمه للمفوضية للقيام بدورها المناط بها في المرحلة المقبلة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تقضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر».

وأشاد صالح خلال اللقاء بكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمنًا دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.

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