«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 7 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 02:29 مساء
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال ساعة واحدة فقط، اليوم الأربعاء، في الجناحين الغربي والجنوبي لشبكة الكهرباء.

في حين لا يوجد طرح أحمال، الأربعاء، بالجناح الشرقي للشبكة، على ما أظهرت النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، في مارس الماضي، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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