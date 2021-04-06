مفوضية الانتخابات تبحث سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل مع ممثلة الأمم المتحدة

اجتماع مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيغونا لازاغاباستر بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بمفوضية الانتخابات. (الإنترنت)

عقدت عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، أمس الإثنين، اجتماعًا مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيغونا لازاغاباستر، بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقرالمفوضية، «سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية الانتخابية من أجل وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى صناديق الاقتراع وفقًا للأطر القانونية»، وفق بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على موقعها الرسمي.

كما ناقش الاجتماع «إمكانية توقيع اتفاقية دعم بين وحدة دعم المرأة بالمفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية خلال المرحلة المقبلة».