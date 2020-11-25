«المخاطر الانتخابية وآثارها على المرأة» ورشة عمل لـ«مفوضية الانتخابات»

من فعاليات ورشة العمل، 25 نوفمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «المخاطر الانتخابية وآثارها على المرأة في الانتخابات».

وتضمنت محاور الورشة التعريف العام بإدارة المخاطر، والعنف ضد المرأة وأشكاله، إلى جانب تجارب دولية لمشاركة المرأة في العملية الديمقراطية، حسب تصريح مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات إيناس الطويني، لـ«بوابة الوسط».

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وحسب الطويني، تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على العنف ضد المرأة أثناء العملية الانتخابية، وتستهدف 32 عنصرًا نسائيًّا من موظفات المفوضية، وتأتي ضمن برامج وحدة المرأة بالمفوضية العليا لتعزيز دور المرأة في العمل السياسي.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تنظم دورات في مجال التوعية، وورش عمل لرفع كفاءة موظفيها في مجال الصحافة.

من فعاليات ورشة العمل، 25 نوفمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من فعاليات ورشة العمل، 25 نوفمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من فعاليات ورشة العمل، 25 نوفمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)