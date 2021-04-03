«السهم» لنقل الركاب تدشن خطا جديدا بين طرابلس وجادو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 11:50 مساء
تدشين خط جديد لنقل الركاب من طرابلس إلى جادو، 3 أبريل 2021. (بلدية جادو)

دشنت شركة «السهم» لنقل الركاب، صباح السبت، خطًا جديدًا من العاصمة طرابلس إلى مدينة جادو، في مراسم حضرها عميد بلدية جادو، وعميد بلدية الرجبان، ومدير عام الشركة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطني القابضة.

وسيوفر الخط الجديد خدماته لمواطني بلديات جادو والرجبان والرحيبات عبر ثلاث رحلات في الأسبوع ذهابًا وإيابًا، ومن المقرر أن تُعلن خلال الأيام المقبلة مواعيد الرحلات، وسعر التذكرة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية جادو على موقع «فيسبوك».

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وحضر مراسم تدشين الخط الجديد مدير مكتب المواصلات والنقل بجادو، وعضو المجلس البلدي الرحيبات، ورئيس مجلس الأعيان والحكماء بجادو، ووكيل ديوان بلدية جادو، وعدد من أعضاء البلدية، علاوة على عديد أعيان وحكماء بلديات جادو والرجبان والرحيبات.

تدشين خط جديد لنقل الركاب من طرابلس إلى جادو، 3 أبريل 2021. (بلدية جادو)
تدشين خط جديد لنقل الركاب من طرابلس إلى جادو، 3 أبريل 2021. (بلدية جادو)
تدشين خط جديد لنقل الركاب من طرابلس إلى جادو، 3 أبريل 2021. (بلدية جادو)
تدشين خط جديد لنقل الركاب من طرابلس إلى جادو، 3 أبريل 2021. (بلدية جادو)
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