وزير الاقتصاد يشدد على ضرورة تفعيل المنطقة الحرة في بنغازي

من اجتماع وزير الاقتصاد مع إدارة المنطقة الحرة في بنغازي، 3 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، على ضرورة البدء فورًا في تفعيل «المنطقة الحرة المريسة بنغازي» بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر الأجنبي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع، السبت، مع إدارة المنطقة، أن تفعيل المنطقة الحرة المريسة يهدف إلى «خلق المنافسة، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل كبيرة تستقطب الشباب»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وخلال الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الاقتصاد وعددًا من مديري الإدارات بها، وعقد بمقرها، تم الاطلاع على عرض للمنطقة الحرة المريسة بنغازي يتضمن مخططًا تفصليًّا للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة، وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وأشاد الوزير بجهود تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيلها، مؤكدًا حرص الوزارة على تفعيل كل المناطق الحرة بالدولة. وقال إن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها الذي يجب استغلاله في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.

من اجتماع وزير الاقتصاد مع إدارة المنطقة الحرة في بنغازي، 3 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من اجتماع وزير الاقتصاد مع إدارة المنطقة الحرة في بنغازي، 3 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)