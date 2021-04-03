تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس «كورونا» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 03 أبريل 2021, 09:16 مساء
كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأكدت اللجنة، في بيان سحب عدد من العينات، أظهرت نتائجها تسجيل 4 حالات موجبة.

منطقة طبرق العسكرية تحبط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة

والخميس، أحبطت منطقة طبرق العسكرية، عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الهلوسة وأسلحة وذخائر.

جاء ذلك عندما قامت سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بعملية مطاردة لعدد من مركبات الدفع الرباعي كانت تحاول تهريب مواد وأسلحة وذخيرة بنقاط الاستطلاع، ما بعد 25 كيلومترًا من منطقة الشقيتي بالمناطق الحدودية جنوب مدينة طبرق بين ليبيا ومصر، بحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

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