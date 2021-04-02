منطقة طبرق العسكرية تحبط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

أحبطت منطقة طبرق العسكرية، عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الهلوسة وأسلحة وذخائر أمس الخميس.

جاء ذلك عندما قامت سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بعملية مطاردة لعدد من مركبات الدفع الرباعي كانت تحاول تهريب مواد وأسلحة وذخيرة بنقاط الاستطلاع، ما بعد 25 كيلومترا من منطقة الشقيتي بالمناطق الحدودية جنوب مدينة طبرق بين ليبيا ومصر، بحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

وقامت القوة المكلفة بعد عملية الاستطلاع بالهجوم على موقع تمركز هذه العصابات، وبعد عملية إطلاق نار ومراوغة ومقاومة بسيطة من المهربين، لاذوا بالفرار أمام ضربات الكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، التي نجحت في حجز المركبات التي تم إحباطها وفرار الأخرى أثناء عملية المطاردة.

ومن خلال العملية تم ضبط كمية من حبوب المهلوسة بـ21 صندوق ترامادول و2 بندقية صيد و2 بندقية إف إن وبندقية نوع دراقانوف بالإضافة إلى سبعة صناديق ذخيرة وسيارتين من نوع لاند كروزر كانت بحوزتهم.

وبتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، تم تشكيل لجنة برئاسة آمر كتيبة 190، وعضو الاستخبارات العسكرية، وعضو من الشرطة العسكرية وعضو من سرية الاستطلاع بالكتيبة 190.

وبعد عملية الإعدام والإتلاف، حضر آمر منطقة طبرق العسكرية للوقوف على عملية إتلاف كل المضبوطات وسير عمل اللجنة المشكلة.

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)

من إحباط تهريب 21 صندوق ترامادول وأسلحة وذخيرة في طبرق, 1 إبريل 2021. (منطقة طبرق العسكرية)