«انتخابات المجالس المحلية»: لا عوائق في الاقتراع بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 12:31 مساء
جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية لجان الاقتراع في سوق الجمعة، 3 أبريل 2021 (اللجنة)

انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس «دون عوائق»، حسبما أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فيما قام رئيس اللجنة سالم بن تاهية ورئيس اللجنة الفرعية السيد عبدالحكيم التريكي بجولة تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحا؛ فيما شارك في الجولة التفقدية وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي، للوقوف على سير العملية الانتخابية، حسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ويحق لـ48 ألفا و876 ناخبا، منهم 29 ألفا و985 رجلا و18 ألفا و891 سيدة، التصويت، موزعين إلى نحو 52 مركزا انتخابيا؛ فيما تغلق اللجان أبوابها في السابعة مساءً. ويتنافس في هذه الانتخابات تسع قوائم، وعشر نساء وخمس من ذوي الإعاقة. ويشارك بمراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية لجان الاقتراع في سوق الجمعة، 3 أبريل 2021 (اللجنة)
جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية لجان الاقتراع في سوق الجمعة، 3 أبريل 2021 (اللجنة)
جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية لجان الاقتراع في سوق الجمعة، 3 أبريل 2021 (اللجنة)
جانب من تفقد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية لجان الاقتراع في سوق الجمعة، 3 أبريل 2021 (اللجنة)
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