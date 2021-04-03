«الأرصاد»: رياح نشطة وارتفاع ملحوظ في الحرارة على غالب مناطق شمال وغرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 09:56 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح نشطة يصحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على غالب مناطق شمال وغرب ليبيا اليوم السبت؛ فيما تنخفض درجات الحرارة بدايةً من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي مع تكاثر السحب مساء غد الأحد، مع احتمال سقوط أمطار.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء قليلة الغيوم وتتكاثر السحب بدايةً من مساء غدٍ على غالب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجياً بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و35 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بدايةً من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض تدريجياً يوم الغد بقية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة الغيوم.
- الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط يوم الغد على غالبي المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة، ولا تتجاوز اليوم 25 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة الغيوم.
- الرياح جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و32 درجة، وتصل على غدامس إلى 35 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و28 درجة، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

ويبدأ غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة 19:27؛ أما شروق الشمس ليوم غد فيكون عند الساعة 06:50 صباحًا.

جدول أحوال الطقس على عدد من المدن الليبية، 3 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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