«جريمة بشعة».. شاب يقتل أمه وشقيقتيه وابنة إحداهما في خلة الفرجان

جثامين الضحايا, (مديرية أمن طرابلس)

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس من كشف اللثام عن جريمة وقعت منذ عامين المتهم فيها شاب بقتل أمه وشقيقتيه وابنة إحداهما في خلة الفرجان.

ووفق بيان قسم البحث الجنائي - طرابلس المركز اليوم، فبعد مرور عامين وتتبع مجريات الأحداث، تم التعرف على الجاني الذي قتل كلا من والدته واثنتين من أخواته وابنة شقيقته ذات العشر سنوات، ودفنهن بفناء البيت داخل حفرة تجاوزت ثلاثة أمتار، ووصف القسم الجريمة بالبشعة.

من جانبها قالت مديرية أمن طرابلس إن القاتل «تجرد من أوثق رباط بقتله لأمه وشقيقتيه وابنة أخته».

وتابعت في بيان أن «المجرم غادر السجن قبيل ارتكاب جريمته».

الجاني يمثل الجريمة, (مديرية أمن طرابلس)

جثامين الضحايا, (مديرية أمن طرابلس)

الجاني يمثل الجريمة, (مديرية أمن طرابلس)