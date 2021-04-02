شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة», (بوابة الوسط)

شارك مجموعة شباب من منطقة واحة الجغبوب، في ترميم ومعالجة الشرخ الموجود بنخلة الجغبوب العجيبة، بعد تعرضها لعاصفة رملية قوية قبل أيام.

وبحسب المكتب الإعلامي للفرع البلدي الجغبوب، فإن عاصفة رملية قبل أيام ضربت واحة الجغبوب، ما سبب في كسرًا وشرخًا في نخلة الجغبوب العجيبة، أحد معالم الواحة منذ سنوات طويلة.

وأضاف المكتب، أن شباب واحة الجغبوب تنادوا لمعالجة هذا الشرخ بمجهودات ذاتية، وحرصًا منهم على إبقاء هذه النخلة شامخة، وقاموا بترميمها ومعالجتها لتعود صلبة، كما كانت في السابق.

واختلفت الآراء حول سبب اعوجاج هذه النخلة العجيبة، إذ يرى البعض أنها مصابة بمرض فسيولوجي، والبعض الآخر يرى أن سبب الاعوجاج هو التغير الدائم في اتجاه هبوب الرياح في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من مرور السنين ما زالت هذه النخلة شامخة بجسدها الملتوي في قلب صحراء الجغبوب الليبية، ويشبهها البعض بامرأة تغسل شعرها والبعض يشبهها بعلامة الاستفهام، فيما سميت بنخلة الفريدغا؛ لأنها توجد بمحاذاة واحة فريدغا بالجغبوب.

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة», (بوابة الوسط)

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة», (بوابة الوسط)

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة», (بوابة الوسط)

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة», (بوابة الوسط)