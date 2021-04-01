إنقاذ 138 مهاجرًا أفريقيًّا قبالة السواحل الليبية

المهاجرين الأفارقة بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، إنقاذ «138 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية» قبال سواحل ليبيا من قبل عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، أمس الأربعاء.

وقال الناطق باسم القوات البحرية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» فور تلقي جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تلقى نداء استغاثة من زوارق مطاطية كانت تقل المهاجرين في البحر المتوسط.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية أن طاقم الزوارق «فزان» انتقل على الفور إلى عين المكان الذي ورد منه نداء الاستغاثة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال؛ حيث قام عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف أن المهاجرين جرى إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية تمهيدًا لتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

المهاجرين الأفارقة بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)

المهاجرين الأفارقة بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)

المهاجرين الأفارقة بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)

المهاجرين الأفارقة بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)