سرقة 500 متر أسلاك ضغط عالي من خط كهرباء بدائرة شمال العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:27 مساء
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، سرقة 500 متر أسلاك ضغط عالي من خط كهرباء بدائرة شمال العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن خط الكهرباء الذي تعرض للسرقة هو «خط الوسط محطة 30 الساعدية المغذي لحوالي 40 محولًا»، مشيرة إلى أن العملية قامت بها «مجموعة خارجة عن القانون».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية بعدة مناطق في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الست الماضية.

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