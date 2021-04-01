الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:15 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مصادر إيطالية، اليوم الخميس، عن تحضير روما لتوقيع اتفاقية جديدة طويلة المدى مع ليبيا تشمل بناء محطات لمصادر الطاقة المتجددة في فزان خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس الأسبوع القادم.

ويتوجه رئيس الحكومة الإيطالية إلى العاصمة الليبية طرابلس في 6 أبريل، وذلك في أول مهمة رسمية له في الخارج منذ توليه منصبه.

وقالت مصادر ليبية لوكالة «نوفا» الايطالية إن الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على عدة ملفات منها اتفاقية لتطوير شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة بين إيطاليا وليبيا.

وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق باتفاقية جديدة طويلة الأجل قد تشمل بناء محطات من مصادر الطاقة المتجددة في فزان، المنطقة الشاسعة من جنوب غرب ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا» عن اعتزامه إعادة فتح الباب قريبا للمستثمرين والشركات الإيطالية، مؤكدا انه سيفتح مع دراغي مسألة تسهيل عملهم.

كما أبدى الدبيبة أمله في رؤية العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود إلى ليبيا، مصّرا على «الحاجة الملحة لتعزيز صناعة الطاقة والبنية التحتية الوطنية لدى» البلاد، وأردف «فبالإضافة إلى المشاكل الهائلة مع شبكة الكهرباء، فإن الرعاية الصحية محطمَّة، بالإضافة إلى وضع الطرق، وكثير من الأمور الأخرى».

وبعدما وصف عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» بالشريك الرئيسي في مجال النفط والغاز، لفت إلى مشاركة فنيين من الشركة في استكشاف آبار جديدة في إقليم برقة.

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