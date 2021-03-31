الدبيبة يلتقي مسؤولي وزارة الدفاع ويؤكد رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم الجيش

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة الدفاع في طرابلس. (وزارة الدفاع)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة في العاصمة طرابلس، ضرورة «رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة، ولاؤه لله ثم للوطن»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، أول زيارة له إلى مقر ديوان وزارة الدفاع، وعقد لقاء بمديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء تضمن كلمة ترحيب، رحب خلالها مسؤولو الوزارة برئيس الوزراء وأثنوا على مساعيه المضنية لوحدة التراب الليبي وأمن وسلامة المواطن، آملين بذلك استكمال هذه المساعي في النهوض بوزارة الدفاع وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت وزارة الدفاع أن اللقاء تناول عددًا من المواضيع المهمة التي تخص عمل إدارات ومكاتب ديوان الوزارة، وانتهى إلى التأكيد على «ضرورة تكثيف الجهود وتقديم المقترحات للدراسة وتنفيذ ما هو صالح للوطن».