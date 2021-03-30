أمن السواحل ينقذ 143 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 09:46 مساء
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, 30 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 143 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر.

ووفق بيان للوزارة اليوم، تمكن الزورق البحري «P301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل صباح الثلاثاء، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 143 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة واحدة، وجدوا بعرض البحر.

وأوضح البيان أنه تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة للإدارة.

فيما تم تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «IOM».

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, 30 مارس 2021. (وزارة الداخلية)
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, 30 مارس 2021. (وزارة الداخلية)
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, 30 مارس 2021. (وزارة الداخلية)
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, 30 مارس 2021. (وزارة الداخلية)
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