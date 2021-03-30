«بنغازي الطبي»: 28 إصابة بـ«كورونا» خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 01:34 مساء
أحد العاملين في مركز بنغازي الطبي، 30 مارس 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وتسلم مختبر الأحياء الجُزيئية بالمركز 170 عينة لحالات مشتبه في إصابتها خلال تلك الفترة، ظهرت سلبية 142 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 8 مارس الجاري، أعلنت إدارة برج الأمل بالمركز وصول السعة السريرية إلى السعة القصوى لها، ولا يوجد سرير شاغر لاستقبال المصابين بالفيروس، سواء في قسم العناية الفائقة أو قسم الإيواء.

ودعت المستشفيات خارج بنغازي عدم تحويل الحالات لبرج الأمل دون تنسيق مسبق، مؤكدة أن الأمر «يُشكل خطرا على حياة المرضى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي
رياضة محلية
تنزانيا: 45 قتيلا خلال مراسم تكريم الرئيس جون ماغوفولي
دولى
حسين ديهوم وعبقرية الرمز والألوان
ثقافة وفن
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم جديد (فيديو)
رياضة عالمية
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»