«الشؤون المعنوية»: 236 ضحية بسبب الألغام والعبوات الناسفة بـ8 مناطق

أحد المختصين خلال تعامله مع لغم أرضي بإحدى المناطق جنوب طرابلس، 17 يونيو 2020، (أرشيفية: بركان الغضب)

أعلنت إدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي، أن عدد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة بمناطق جنوب طرابلس وسرت وضواحي بني وليد وترهونة وبنغازي ودرنة والوشكة ومزدة خلال الفترة من 22 مايو 2020 إلى اليوم الأحد 28 مارس بلغ حوالي 236 ضحية.

وأوضحت إدارة الشؤون المعنوية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين الضحايا 93 حالة وفاة، و134 مصاب، منهم 228 ضحية من الذكور و8 ضحايا من الإناث.

وأضافت أن من بين الضحايا أيضا 73 ضحية من المختصين في مجال إزالة الألغام أي بنسبة 34% مختصين من وزارتي «الدفاع والداخلية» و163 ضحية من المدنيين أي بنسبة 66% مدنيين.

وأشارت إدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي في الإحصائية التي نشرتها نقلا عن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب إلى أن أعمار الضحايا الذين سقطوا في 124 حادث بالمناطق المذكورة تتراوح ما بين 4 إلى 74 عاما.