ارتفاع ملحوظ في حالات كوفيد 19 ببعض المدن.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت بعض المدن الليبية ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات فيروس كورونا، وهو ما ظهر في البيان الذي نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي كشف عن تسجيل 733 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1267 حالة شفاء و16 وفاة أمس السبت.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 4340 عينة موزعة على مختبراته في جميع أنحاء البلاد، أظهرت التحاليل المعملية، سلبية 3607 عينات منها، فيما تأكدت إصابة 733 عينة، منها 484 جديدة و249 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 16.9%.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ169 حالة جديدة و70 مخالطة، ومصراتة 92 حالة جديدة، وجادو 9 حالات جديدة و5 مخالطة، والقرة بوللي 8 حالات جديدة، وترهونة 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وزليتن 12 حالة جديدة و5 مخالطة، والخمس 9 حالات جديدة، والسواني بن آدم والحرابة واسبيعة وبنت بيه وأوباري والقبة والمنشية الجميل وباطن الجبل والعجيلات حالة واحدة جديدة لكل منها.

كما سجلت الجميل حالتين جديدتين، وبني وليد 10 حالات جديدة و22 مخالطة، والماية 18 حالة جديدة، وجنزور 13 حالة و4 حالات مخالطة، والزاوية الغرب 21 حالة جديدة، والكفرة 4 حالات جديدة، والسائح حالتين جديدتين، والزاوية المركز 30 حالة جديدة و13 مخالطة، والقلعة حالتين جديدتين، وتازربو 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وسبها 18 حالة جديدة و11 مخالطة.

فيما سجلت الشاطئ 52 حالة جديدة، وصبراتة 7 حالات جديدة، والحوامد 6 حالات جديدة، وظاهر الجبل 7 حالات جديدة، وغدامس 12 حالة جديدة، وقصر بن غشير 5 حالات جديدة، وغريان 25 حالة جديدة و6 حالات مخالطة، ودرنة 14 حالة جديدة، وزوارة حالتين جديدتين، و15 مخالطة، ودرج 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وسوق الخميس امسيحيل 7 حالات جديدة.

بينما توزعت 1267 حالة شفاء، على من طرابلس، بـ943 حالة، و8 حالات في درنة، و21 حالة في باطن الجبل، و7 حالات في الشاطئ، و14 حالة في الزاوية الغرب، و9 حالات في غريان، و4 حالات في درج، و105 حالات في سبها، و31 حالة في نالوت، و13 حالة في سوق الخمس امسيحل، و81 حالة في مصراتة، و4 حالات في الحوامد وحالة في القبة، و26 حالة في الزاوية المركز.

فيما توزعت 16 حالة الوفاة على كل من زليتن بـ3 حالة، وحالتين في درنة، والحوامد والقبة وصبراتة ودرج والخمس ومصراتة وتراغن وسبها والقره بوللي، والزاوية المركز والجفرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 156 ألفًا و849 إصابة، منها 9267 حالة نشطة حتى الآن، و2618 وفاة، بينما تعافى 144 ألفًا و964 حالة.