تونس تنظم ملتقى في طرابلس قريبًا لضمان حضورها بمسار إعادة الإعمار

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسية كمال الدوخ. (الإنترنت)

كشفت الحكومة التونسية عن تنظيم ملتقى بالعاصمة طرابلس قريبًا يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين؛ لضمان حضور البلاد في مشاريع إعادة اعمار ليبيا.

وأعلن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسية كمال الدوخ، تنظيم الملتقى بمشاركة رجال أعمال تونسيين وليبيين وممثلين عن مختلف المؤسسات، وذلك لضمان حضور تونس في مسار إعادة الإعمار وفق ما ذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية، اليوم الخميس.

يأتي ذلك في وقت، كشفت فيه المؤسسة الليبية للاستثمار عن خطة عمل تضمنت إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح أعمال المحفظة الاستثمارية في تونس، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وأكدت المؤسسة، أمس الأربعاء، اتخاذ 4 إجراءات رئيسية، وهي تقليص المصروفات التشغيلية، وزيادة التركيز على المصروفات الاستثمارية، وإنهاء حالات التضارب في المصالح تعزيزًا لمبدأ الحوكمة والشفافية، إلى جانب تأهيل مجموعة من الاستثمار وأحكام الرقابة المباشرة على الاستثمارات الليبية في الساحة التونسية.

ولفتت المؤسسة إلى أن الإجراءات العاجلة راعت توصيات الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في أول زيارة لرئيس دولة إلى ليبيا، قبل أيام، انعقاد اللجنة المشتركة قريبًا بهدف إعادة تفعيل الاتفاقيات والعقود الاقتصادية المجمدة، في وقت يرتقب أن يحل رئيس حكومته، هشام المشيشي، في طرابلس في غضون أيام لتهنئة رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على تولي السلطة الموقتة إلى غاية إجراء انتخابات ديسمبر.