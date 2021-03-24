تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الصحية في بني وليد تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تحليل 100 عينة لدى المختبر الطبي بالمدينة عن طريق جهاز «PCR» جرى سحبها من قبل فريق التقصي والاستجابة السريعة من أجل فحصلها للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأوضحت اللجنة في البيان أن عدد الحالات الـ37 المصابة منها 22 حالة جديدة و15 حالة مخالطة، مشيرة إلى أن هذه الإصابات تشمل الحالات التي جرى تحويلها للفحص من مركز الفلترة التابع للجنة اليوم.

وأضافت أن مركز الفلترة بلجنة الطوارئ الصحية أجرى كشفا وفحوصات لنحو 34 حالة، جرى إحالة 27 حالة منها لإجراء تحليل «PCR» لدى المختبر الطبي وتبين أن من بينها 23 حالة مصابة تقرر أن تبقى في المركز لاستكمال العلاج و7 حالات أخرى سمح لها بمتابعة علاجها في المنزل.