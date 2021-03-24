وزارة الداخلية تحظر بيع التجهيزات العسكرية والأمنية بالمحال الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 02:18 مساء
وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن. (أرشيفية: وزارة الداخلية)

حظرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عمل محال بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، معتبرة ما تقوم به «عملا مخالفا للقانون»، ويعرض السلامة العامة لـ«الخطر».

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا العمل «من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة»، وشددت على أنه «لا يجوز للمحال الخاصة أن تقوم بهذا العمل».

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وحذرت من أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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