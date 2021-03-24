«مكافحة الأمراض»: 909 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 12:11 مساء
عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 993 مصابًا، وتوفى 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتماثل للشفاء 993 مصابًا، وتوفى 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 5832 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1490 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1810 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 468 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 207 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 60 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 78 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 854 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 105 عينات.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 33 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 10 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 10 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 120 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 38 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة واحدة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 158 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 129 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 39 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 154 ألفًا و320 حالة، منها 10 آلاف و325 نشطة، و141 ألفًا و413 متعافيًّا، بينما توفى 2582 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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