المنفي يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي آليات حماية الحدودية الجنوبية والبحرية الليبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 24 مارس 2021, 01:51 صباحا
المنفي والكوني ووزير الدفاع الفرنسي, 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني، وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي، آليات التعاون بين البلدين في حماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم، فإن اللقاء الذي عقد في باريس بحث أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتحديداً في المساعدة لحماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية وتأمينها، ومكافحة تدفق الهجرة غير شرعية.

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ورحبت وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي، «بمساعدة ليبيا من أجل النهوض بها حتى تتخطى هذه المرحلة الصعبة»، مؤكدة دعمها الكامل  للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء وصل المنفي والكوني إلى باريس، حيث كان في استقبالهما الرئيس الفرنسي ماكرون.

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