الكوني يكشف عن «تفاهمات» ماكرون بخصوص حراسة الحدود الصحراوية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 24 مارس 2021, 01:32 صباحا
الكوني وماكرون في الإليزيه, 23 مارس 2021. (أ ف ب)

كشف النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، عن وعود من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعمل على تدريب وحدات لحراسة الحدود خاصة الجنوبية منها، مع تجهيزهم.

وقال الكوني، في المؤتمر الصحفي المشترك لماكرون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر الرئاسة الفرنسية الثلاثاء، أنهم وجدوا الدعم الأوروبي للمسار الانتخابي، «وهو ما سيساعد في اجتياز المرحلة القصيرة قبل تنظيم الاستحقاق». لافتا إلى أنه «بعد تشكيل الحكومة الجديدة يبقى اليوم ما ستنجزه على الأرض من رفع المعاناة عن المواطنين فيما سيكون الأربعاء، أول اجتماع مجلس وزراء للحكومة الموحدة» وفق قوله.

وأفصح النائب الرئاسي عن حضور الحدود الجنوبية لليبيا بشكل مطول في المحادثات مع ماكرون، إلى جانب موضوع الهجرة والحدود التي تتحرك عبرها الجماعات الإرهابية والإجرامية، مؤكدا حاجة ليبيا إلى الدول الجارة كالنيجر وتشاد للعمل سويا للحد من هذه الأعمال.

 وكشف الكوني عن وعد الرئيس الفرنسي بالعمل على إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب الذين يدخلون تلك المناطق البعيدة، وأيضا إنشاء وحدات لحراسة الحدود، خاصة الصحراوية وتجهيزهم وتدريبهم من قبل فرنسا.

 وفي وقت استقبل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسي، في أول زيارة خارجية للمسؤول الليبي منذ توليه منصبه، فيما كشف ماكرون عن إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس الإثنين المقبل، داعيا إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا.

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