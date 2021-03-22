الأجهزة الأمنية تتسلم بوابة الثلاثين تمهيدا لفتح الطريق الساحلي

بوابة الثلاثين غرب سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت مديرية الأمن بسرت وفروع أجهزة الأمن الداخلى وسرية الشرطة العسكرية وإدارة الدعم المركزي سرت البوابة الرئيسية لمدخل سرت الغربى (30 كلم) مهامهما اعتبارًا من أمس، في إطار الترتيبات الأمنية لفتح الطريق الساحلي، وفق مصدر أمني.

وزار مدير مديرية الأمن بسرت العميد جمال عطالله وعدد من ضباط الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية موقع البوابة، وجرى استلامها بعد أن كانت مقفلة من عام وبضعة أشهر.

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ويوم الخميس الماضي، نوهت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعها إلى مجهودات لجانها الفرعية وفرقها الميدانية في تذليل الصعوبات في سبيل «التنفيذ الأمثل» لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب، التي أُعلن البدء في تنفيذها في العاشر من فبراير، والترتيبات الأمنية تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بما يكفل سلامة مستعمليه.