تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم اللجنة الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، من قبل فريق الرصد والتقصي في المدينة.

أعلنت اللجنة العلمية الاستشارية ببلدية بني وليد، أمس الأحد، حظر التجول الكامل وإيقاف الدراسة وقفل الأسواق الشعبية ومنع الباعة المتجولين وعلى الطرقات من البيع لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بسبب الزيادة المقلقة في الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».