تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 22 مارس 2021, 07:17 مساء
فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم اللجنة الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، من قبل فريق الرصد والتقصي في المدينة.

أعلنت اللجنة العلمية الاستشارية ببلدية بني وليد، أمس الأحد، حظر التجول الكامل وإيقاف الدراسة وقفل الأسواق الشعبية ومنع الباعة المتجولين وعلى الطرقات من البيع لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بسبب الزيادة المقلقة في الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
موسكو: نأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تبثّ مباشرة بين بايدن وبوتين
دولى
تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»
دولى
توزيع جديد في طرابلس لمباريات دوري 17 و20 عامًا
رياضة محلية
الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار
اقتصاد
الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟