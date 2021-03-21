مؤسسة الإعلام تعلن توحيد وكالة الأنباء الليبية وتعيين لجنة موقتة لإدارتها

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، قرارا يقضي بتوحيد ودمج «وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية كما كانت عليه قبل الانقسام السياسي»، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (64) لسنة 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته مؤسسة الإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، على أن «تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام المسؤولية عن تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام».

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «تداول وكالة الأنباء الليبية بلجنة إدارة موقتة إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميته قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام»، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وفق المادرة الرابعة.

كما أصدر بعيو قراره رقم (65) لسنة 2021 الذي كلف بموجب المادة الأولى منه عبدالباسط أحمد أبودية برئاسة لجنة الإدارة الموحدة لوكالة الأنباء الليبية، وإبراهيم هدية المجبري مديرا عاما للوكالة، ومسعود أحمد المرابط عضوا.

وتؤول بموجب المادة الثانية من ذات القرار «إلى لجنة الإدارة مجتمعة كافة صلاحيات واختاصات المدراء السابقين لوكالة الأنباء الليبية وتتولى اللجنة اقتراح آلية العمل وتوزيع الاختصاصات ليصدر بها قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام».

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن «تتخذ لجنة إدارة وكالة الأنباء الليبية كافة الإجراءات التي تتطلبها إعادة توحيد ودمج الوكالة وفق ما نص عليه القرار رقم (64) لسنة 2021»، مع العمل بالقرار من تاريخ صدوره.