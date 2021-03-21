مؤسسة النفط توجه شركة الحفر للتركيز على تدريب العاملين لمكافحة فوران الآبار

الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة النفط مع لجنة إدارة شركة الحفر. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لجنة الإدارة بالشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط للتركيز «على جوانب التدريب في مجالات مكافحة فوران آبار النفط، والرخص التي تمنح للحفارين المهرة بشكل خاص لأهميتها» والاهتمام بمستخدمي الشركة والرفع من كفاءتهم من خلال البرامج التدريبية بشكل دوري، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، وعضوا مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد، صباح اليوم الأحد، مع لجنة الإدارة الجديدة للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، الذي ضم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، عبدالمولى أبوفايد وعبدالله امبيوي ومحمد حسين وسلطان العبيدي وناجي بن عروس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرت خلاله «مناقشة خطط الشركة الطموحة لصيانة الحفارات وحفارات الصيانة واقتناء الجديد منها، معولين كثيرًا على وعود حكومة الوحدة الوطنية لاعتماد ميزانيات قطاع النفط للعام الحالي، كما تمت مناقشة معايير السلامة والصحة والبيئة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة بمناطق عملياتها للحد من انتشار جائحة كورونا حفاظًا على سلامة جميع العاملين بالشركة».

وأكد صنع الله في مستهل الاجتماع، الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أن شركة الحفر الوطنية هي إحدى أهم الشركات التي تسعى المؤسسة من خلالها «لإنجاز أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري وعمليات صيانة الآبارالتي تساهم في زيادة الاحتياطات واستدامة الإنتاج وتحقيق مزيد الدخل للدولة».

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط «تعول على الشركة وتثمن عاليًا جهود العاملين فيها بمختلف مواقعهم الصحراوية واستمرارهم في العمل في ظروف صعبة من نقص في الميزانيات وتقليص الكثير من المنافع بسبب ذلك».

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن أعضاء مجلس إدارتها، المشاركين في الاجتماع، أشادوا بدور الشركة الوطنية للحفر باعتبارها «إحدى أهم وأعرق شركات القطاع في مجال الحفر وصيانة الآبار، ولما تزخر به من خبرات فنية رفيعة».

من جانبه أكد رئيس لجنة إدارة الشركة حرص الشركة الكبير على تلبية حاجات العاملين، وعلى رأسها تسييل المرتبات في أوقاتها وتحسين تدريجي للخدمات الطبية، ومراجعة برامج الصيانة وإدارة المخزون بشكل متواصل وفعال.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، درعًا تذكارية لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، لنيله جائزة محاربة الفساد الممنوحة من قبل وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا، ولمواقفه الثابتة طوال السنوات الماضية للنأي بقطاع النفط عن التجاذبات السياسية، والحفاظ على قوت جميع الليبيين.