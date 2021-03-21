وزير الصحة يبحث مع المنظمة العالمية» سبل توفير لقاح «كورونا» بأسرع طريقة

وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف, 21 مارس 2021. (صحة الوفاق)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف، وضع آلية التعاون مع المنظمة، فيما يخص توفير لقاح «كورونا المستجد» بأسرع طريقة ممكنة، «مع ضمان جودة اللقاح بغض النظر عن السعر».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الصحة، حضره مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في مكتب المنظمة في ليبيا، يحي بوظو، ومسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية الفرعي في بنغازي، سند علي.

وتابعت أن الاجتماع بحث سبل التعاون في ملف تطوير النظام الصحي وملف جائحة «كورونا المستجد»، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والعيادات المجمعة كجهات مسؤولة عن تقديم اللقاح.

وبحث الاجتماع المشاكل التي يواجهها الجنوب في ظل جائحة «كورونا المستجد» من مراكز عزل مقفلة ومناطق موبوءة، ونقص شديد في غاز الأكسجين الطبي، حيث وعد الوزير بزيارة الجنوب في أقرب وقت ممكن للاطلاع عن كثب على الوضع الصحي بالمؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد الزناتي ضرورة الالتفاف إلى ملف تدريب وتطوير العناصر الطبية والطبية المساعدة، خاصة العاملين بالقطاع الصحي بالجنوب.

وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات الطوارئ تضم المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع.

وفي ختام الاجتماع قال وزير الصحة: «نحن سعداء بالتعاون معكم والأخذ بملاحظاتكم حول الأنظمة الصحية المطبقة في ليبيا، خاصة فيما يخص الأدوية والتطعيمات، والعمل معكم فيما يخص تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ليبيا».

وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف, 21 مارس 2021. (صحة الوفاق)

وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف, 21 مارس 2021. (صحة الوفاق)

وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف, 21 مارس 2021. (صحة الوفاق)