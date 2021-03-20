انتشال جثث مهاجرين غير شرعيين شمال مليتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 07:04 مساء
جثث مهاجرين غير شرعيين جرى انتشالها من عرض البحر شمال منطقة مليتة، 20 مارس 2021. (وال)

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم السبت، انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من عرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن اندلعت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل إن الجثث التي انتشلها الزورق البحري «301» تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم امرأة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

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يشار إلى أن المهاجرين الـ6 كانوا في طريقهم إلى الهجرة نحو السواحل الأوروبية قبل أن تندلع النيران في قاربهم. وأشارت الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثث إلى جهات الاختصاص.

وتعد مشكلة الهجرة غير الشرعية أحد التحديات التي تواجه السلطة الموقتة الجديدة، حيث جرى القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية أثناء عبورهم على متن ثلاث سيارات عبر طريق بني وليد، الأربعاء الماضي.

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