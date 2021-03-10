ضبط 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 10 مارس 2021, 07:41 مساء
عدد من المهاجرين الأفارقة الذين ألقي القبض عليهم في بني وليد. (مديرية أمن بني وليد)

أعلنت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية أثناء عبورهم على متن ثلاث سيارات عبر طريق بني وليد، مؤكدة إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية إن دوريات النجدة التابعة للمديرية تمكنت من القبض على 15 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن ثلاث سيارات مارة عبر طريق بني وليد.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن هؤلاء المهاجرين «دخلوا الأرضي الليبية بطرق غير شرعية من الجنوب الليبي، وصولًا إلى مدينة بني وليد».

وأكد المصدر أن مديرية أمن بني وليد أحالت هؤلاء المهاجرين إلى المركز المختص لتتم إحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.

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