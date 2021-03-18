العدد 278 من جريدة «الوسط»: حساب الـ100 يوم لحكومة الدبيبة.. ومخالفات «الوفاق» و«الموقتة»

العدد 278 من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس العدد 278 من جريدة «الوسط»، مسلطاً الضوء على بدء العد العكسي لحساب الـ100 يوم من عمل السلطة التنفيذية الجديدة، منذ أدائها اليمين الدستورية والقانونية منتصف الأسبوع، في ظل وضع سياسي وأمني ومعيشي هش، وتحديات ليست سهلة أظهر جانباً منها خبراء أمميون في تقريرهم الأخير، وستجد هذه السلطة نفسها أيضاً أمام امتحان التوازن والصمود في مواجهة رياح الخارج بكل ما تحمله من ضغوط وتجاذبات.

ويحلل العدد الجديد من «الوسط» تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي حمل اتهامات بتجاوزات من حكومتي «الموقتة» و«الوفاق»، خصوصاً المبلغ الضخم الذي حمله إنفاق الحكومتين، كما يفرد العدد الجديد تلخيصاً لأهم ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الانتهاكات العسكرية والأمنية التي سجلتها البلاد خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى يناير العام 2020.

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وفي ملف ليس ببعيد عن التحديات التي تواجهها البلاد، في ظل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع تزايد منحنى الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، والجدل بشأن أسباب تأخر وصول اللقاحات المضادة للفيروس، والاستغاثات والاستقالات المتكررة نتيجة نقص الإمكانات في المرافق الصحية بالبلاد، واكتشاف سلالتين من الوباء المتحورتين في مصراتة.

عوائق الاستثمار مع الجوار الليبي

وينشر العدد الجديد حواراً مع المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، الذي حاول استشراف مستقبل الأداء الاقتصادي لهذه الحكومة، والسيناريوهات المتوقعة خلال التسعة أشهر المقبلة، وطرح الشروط اللازمة لحدوث انتعاشة اقتصادية في البلاد، داعياً إلى تذليل العوائق الحكومية بين ليبيا ودول الجوار من أجل دفعة استثمارية في البلاد.

وفي الصفحات الاقتصادية، تناقش «الوسط» مسارعة مسؤولين تونسيين إلى إعلان أهم التفاهمات مع الجانب الليبي لاستئناف النشاط التجاري بين البلدين، وذلك لتجاوز تأثير تصريحات «مسيئة» للعلاقات الثنائية جاءت على لسان مسؤول تونسي سابق. وعلى رأس تلك التفاهمات إعادة تفعيل اتفاقات مجمدة في مجال الأعمال، مع استعمال الدينارين التونسي والليبي في المعاملات، وإعادة التبادل مع ليبيا بمعادلة «طاقة مقابل مواد أولية وبضائع تونسية»، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي»، الذي عقد في مدينة صفاقس الأسبوع الماضي.

كما ترصد الصفحات الاقتصادية توقعات محللين باستقرار مستقبلي لإنتاج النفط في ليبيا، والمضي في خطط رفعه إلى 1.45 مليون برميل يومياً بنهاية العام الجاري، بعد أداء السلطة المكلفة اليمين الدستورية. وينقل تقرير تنشره «الوسط» رأي محللين في معهد «ستراتفور»، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن المخاطر الجيوسياسية، الذي رجح أن يظل إنتاج النفط والغاز في ليبيا مستقراً، وستظل احتمالات نشوب صراع واسع منخفضة.

المسرح الليبي في العهد العثماني

وفي الصفحات الثقاقية، يناقش العدد 278 من جريدة «الوسط» كتاب «المسرح الليبي في العهد العثماني الثاني» للكاتب المسرحي عبدالله البوصيري، الصادر أخيراً عن الهيئة العامة للثقافة، الذي يعرض صورة تفصيلية تبحث في ملامح المسرح الليبي إبان تلك الفترة، متناولاً في ستة أبواب مظاهره في المناسبات الاجتماعية والدينية والطقس الحياتي العام، وكذا الظروف التي نشأت فيها الفرق المسرحية المحلية والأجنبية وأسماؤها والموضوعات التي تناولتها تفاعلاً مع المعطى السياسي والثقافي.

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وفي الصفحات الرياضية تناقش «الوسط» ظاهرة غياب اللاعبين الدوليين عن صفوف المنتخب، في الوقت الذي تمسك فيه المحترف الدولي الليبي بصفوف «كروتوني» الإيطالي، أحمد بن علي باعتزال اللعب الدولي، رافضاً محاولات إثنائه عن القرار، فيما قدم الحارس الدولي بصفوف الأهلي طرابلس محمد نشنوش، اعتذاره عن عدم الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، بدعوى عدم جاهزيته، بعد اجتماع دار بينه وبين المدير الفني للمنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش، ومدير المنتخب كمال الترهوني.